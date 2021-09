Life Source, a Bergamo il futuro dell'ospitalità in chiave biotecnologica

di Alberto Caspani

15:19

Life Source inaugura l’era dell’ospitalità biotecnologica. Alle porte di Bergamo, ad appena 5 km dall’ingresso all’Autostrada A4, è stato presentato oggi il primo polo ricettivo “trasversale” che in Italia coniuga accoglienza (Life Hotel), cultura del buon cibo (Life Source Food Experience) e salute (MediSPA).

Pubblicità

La “Fonte della Vita”, 4 stelle superior che consta di 126 camere, 3 ristoranti e un parco di 5900 mq, è un progetto avanguardistico nel quale sostenibilità, design, innovazione tecnologica, ma anche sperimentazione architettonica ed estetica concorrono a vivere la “filosofia del sentire”.



Il polo alberghiero è il secondo nel nostro Paese a fregiarsi dell’attestato LEED Gold, che certifica il mantenimento dei massimi standard di qualità in ogni fase di costruzione, oltre a disporre di risorse uniche come la tenda d’acqua più grande d’Italia. Ogni spazio è inoltre pensato in ottica sanitaria, con soffitti a doppia altezza, percorsi guidati e presidi termoscanner, al centro di un apposito corso di formazione per architetti e ingegneri il prossimo 6 settembre a Milano (“Polo Life Source - il futuro dell’ospitalità”).