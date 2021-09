Repubblica Dominicana: riapre a ottobre il Viva Wyndham Dominicus Palace

12:02

Nell’attesa di tornare a ospitare i turisti italiani grazie ai tanto auspicati corridoi la Repubblica Dominicana continua nella sua road map di riaperture dei resort maggiormente richiesti dai turisti occidentali. Ultima in ordine di tempo la catena Viva Wyndham, che ha deciso di anticipare al 1 ottobre la riapertura del Viva Wyndham Dominicus Palace a Bayahibe, sulla costa che si affaccia sul Mar dei Caraibi.

Il resort, che inizialmente doveva tornare operativo il 15 ottobre, ha anticipato i tempi proprio per venire incontro all’impennata della domanda da parte di diversi mercati internazionali.

“La nostra azienda – spiega Giuliana Carniel, Vice President Sales and Revenue Management Viva Wyndham Resorts (nella foto) - non si è mai fermata e ha usato il tempo di chiusura per investire. Il Dominicus Palace è il sesto hotel che riapriamo e ci auguriamo che al più presto possa nuovamente ospitare la clientela italiana, che ha sempre rappresentato una fetta importante in termini di occupazione”.



Il restyling

Il resort si presenta all’appuntamento con i suoi ospiti con numerose migliorie a cominciare da quelle effettuate su diverse sistemazioni della tipologia Superior. Rifatta anche l’area centrale che include piscina, bar, snack bar e spazi di aggregazione, oltre all’aggiunta di una caffetteria e all’abbellimento delle piscine con mosaici.



L'impegno nello sport

Continua intanto il connubio di Viva Wyndham Resorts con lo sport. Dopo aver sponsorizzato alle Paralimpiadi di Tokyo due atleti, la catena il 4 e 5 settembre ha patrocinato la competizione sportiva XTerra, tenutasi a Samaná. Infine dal 14 al 18 settembre Viva Wyndham sarà in primo piano anche al Master of the Ocean, l’appuntamento annuale internazionale (cancellato solo nel 2020 a causa della pandemia) che porta a Cabarete grandi atleti delle discipline sportive all’insegna di acqua e vento, con competizioni di surfing, windsurfing, kitesurfing e Stand Up Paddle. Sulla costa Nord della Repubblica Dominicana molti atleti soggiorneranno al Viva Wyndham Tangerine.