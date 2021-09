11:30

Per gli appassionati di liste, arriva la classifica dei migliori alberghi del mondo stilata ogni anno da Travel+Leisure, che segnala le 100 strutture che per servizio, posizione e amenities hanno superato le aspettative dei clienti.

A vincere quest’anno la palma del migliore hotel del mondo è il Mahali Mzuri, safari camp di Virgin Limited Edition collection all’interno del Masai Mara, in Kenya. Il camp di sir Richard Branson secondo i lettori di T+L è perfetto per location e servizio. L’Africa è comunque una grande protagonista della classifica del 2021, con 13 strutture inserite fra le prime 100 al mondo.



Al secondo posto si piazza il Nayara Tented Camp, nell’Arenal Volcano National Park in Costa Rica, la new entry più recente del brand Nayara. Terza piazza per The Opposite House a Beijing, realizzato dall’architetto giapponese Kengo Kuma.



Nella Penisola

La prima struttura europea si trova alla sesta posizione: è il Grace Hotel di Santorini, in Grecia, che fa parte della Auberge Resorts Collection, mentre il primo hotel italiano, 15 in graduatoria generale e vincitore della categoria Best Cities Hotel in Europa è il Mandarin Oriental di Milano, l’oasi urbana di 104 stanze disegnate da Antonio Citterio.



Rimanendo in Italia, il 20 posto su 100 è appannaggio di Il Sereno Lago di Como a Torno, un all suite disegnato da Patricia Urquiola, il 27 se lo aggiudica lo storico Il Pellicano a Porto Ercole, il 48 una ‘grande dame’ dell’ospitalità italiane, il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, mentre chiude la serie degli italiani premiati, al 59 posto, il St. Regis Florence.