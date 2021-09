INC Hotels: new entry a Parma

21:00

Nuovo ingresso nel portfolio di INC Hotels. Il gruppo alberghiero operante in Emilia Romagna ha aggiunto il quattro stelle Hotel Parma & Congressi di Parma.

Struttura a vocazione Mice, dispone complessivamente di 166 camere, auditorium da 400 posti e 13 sale, per una capienza totale di 600 posti, e spazi congressuali privati. Completano l’offerta un angolo piscina per il relax e zona benessere, con palestra e sauna.



Con la new entry, il portfolio del gruppo conta ora 9 alberghi, per un totale di 768 camere.