INC Hotels: tour con autista tra le eccellenze gastronomiche di Parma

13:06

INC Hotels Group ha ideato un modo nuovo per scoprire le attrattive di Parma, la Capitale Italiana della Cultura 2020 che però è anche Città della Gastronomia Unesco. In collaborazione con 7 Stelle Viaggi e Turismo la catena alberghiera propone ai clienti del Best Western Plus Hotel e dell’Holiday Inn Express di Parma una serie di percorsi con autista privato alla scoperta delle eccellenze dell’enogastronomia e dei segreti delle produzioni.

Le escursioni, che ovviamente comprendono anche degustazioni, possono includere una visita, due oppure il giro completo di mezza giornata nel cuore della Food Valley italiana, il cui territorio è un concentrato di caseifici di Parmigiano Reggiano, prosciuttifici che svelano la lavorazione del Prosciutto di Parma e acetaie tradizionali.