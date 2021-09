Dormire a Parigi in un hotel capsula: Louvre Hotels lancia Hosho

21:00

Un nuovo concept nel settore dell'hospitality quello proposto da Louvre Hotels Group con Hosho, struttura che offre la possibilità di pernottare a Parigi, in prossimità della metro Porte d'Italie, riservando un letto-capsula.

Per 20 euro a notte è infatti possibile prenotare una sistemazione 'dream-station' con tanto di biancheria da letto, luce di lettura, specchio, prese elettriche e USB, armadietto personale e una tenda opaca per garantire la giusta privacy a chi si trova all'interno.



Ad accogliere gli ospiti 246 posti letto suddivisi in 39 camerate da 4, 6 o 8 posti letto con docce private e servizi igienici separati. Oltre alle camere miste ci sono anche stanze riservate alle sole donne. La struttura vanta inoltre uno spazio di coworking, un bar lavanderia, forni a microonde, distributori automatici di cibi e armadietti extra.



"Se i nostri clienti reputeranno questo tipo di offerta in linea con le loro esigenze, intendiamo portare Hosho nelle capitali europee e nelle città di medie dimensioni", afferma Françoise Houdebine, v.p. marketing di Louvre Hotels Group. L. F.