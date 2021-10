Grupotel rileva le quote di Tui in Nordotel

12:30

Grupotel ha rilevato le quote di Tui Group in Nordotel. La catena alberghiera spagnola entra così in possesso di 11 strutture ricettive distribuite tra Gran Canaria, Lanzarote e Maiorca, per un totale di 5.800 posti letto.

Con la cessione della sua partecipazione in Nordotel (pari all’11%), Tui Group porta avanti la sua strategia di dismissione degli asset alberghieri, attraverso la quale la società intende recuperare liquidità, riporta hosteltur.com.



Solo quattro mesi fa, il Gruppo tedesco aveva venduto a Riu 19 hotel e due terreni destinati alla realizzazione di nuove strutture, in Messico e in Senegal.