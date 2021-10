Credito d'imposta spese sanificazione: domande fino al 4 novembre

13:24

Scade il 4 novembre 2021 il termine per la presentazione delle domande online per il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto legge ‘sostegni-bis’. Lo strumento, si legge su Hotelmag, spetta a imprese e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast) in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

