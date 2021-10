Blu Hotels cresce con il Rezia di Bormio

12:39

Una mossa strategica sia per dare un impulso decisivo al turismo montano, in ripresa già dall'estate, sia in vista dell'appuntamento olimpico del 2026. Il Gruppo Blu Hotels ha acquisito la gestione dello storico Rezia di Bormio, uno dei più apprezzati hotel dell'arco alpino, siglando una partnership con la famiglia Gandolfi, che manterrà la proprietà della struttura.



"Lo apriremo a dicembre - ha annunciato a TTG Travel Experience Manuela Miraudo, Events & Communication Manager del gruppo (nella foto) - proponendo un'ampia offerta di soggiorno, che spazia dal relax del percorso salute ai tour esperienziali fino allo sport, con le classiche attività alpine ma anche il cicloturismo, operativo anche durante la stagione invernale"... (continua a leggere sulla digital edition)