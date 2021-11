Hotel Noël: a Zurigo avviato il progetto che coniuga l'hotellerie all'arte

09:21

Si chiama 'Hotel Noël- 10 Ways to Experience Christmas in Zurich' il progetto di Zurigo Turismo che, in occasione dell'Avvento, colorerà dieci alberghi di Zurigo con le opere di artisti locali.

Dal 25 novembre verranno allestite dieci camere tutte diverse tra loro trasformando la città in un grande albergo diffuso dove l'arte sarà protagonista. Si potrà pernottare, fino al 26 dicembre, in ciascuna delle stanze illuminate dalla creatività elvetica prenotando sul sito noelzurich.com, un modo diverso per apprezzare questa meta durante il mese più magico dell'anno e per immergersi nelle visioni degli illustratori, designer, artisti e videoartisti coinvolti nell'iniziativa.



Al Luxus Boutique-Hotel Storchen, per esempio, Alain Kupper presenterà il suo concept 'Home is where we celebrate the ordinary', mentre al 25hours Hotel Langstrasse, Schoenstaub invierà gli amanti del design, attraverso una capsula del tempo, direttamente negli anni Settanta.

Gaia Guarino