Karisma Group presenta Identity, il nuovo progetto per il settore alberghiero

Karisma Group lancia il nuovo progetto Identity.

Si tratta di un format innovativo, che si occuperà dei servizi e del personale per hotel e villaggi turistici.

In dettaglio, sei diverse aziende hanno unito le forze per rinnovare l’identità del servizio adeguandola all’evoluzione dei tempi con lo scopo di stimolare l’identificazione del cliente con la struttura, creando un ambiente familiare attraverso il personale e i servizi forniti da aziende leader nei propri settori: Top Target Touristic Services (assistenza turistica reception, brigata di cucina, personale di sala), 4FUN Entertainment (animazione, eventi e viaggi), IGD (gestione negozi foto e boutique), BF Wellness (gestione spa e centri benessere), Inedit Pro (allestimenti villaggi turistici e resort), Velox Servizi (housekeeping e servizi alberghieri).



Tutti partner attivi nel comparto della gestione dei diversi servizi presenti in hotel e villaggi, che nel

progetto Identity by Karisma si occuperanno di analizzare e soddisfare le esigenze dei diversi settori, creando valore aggiunto e mettendo in risalto professionalità e valori umani. Tutti uniti per un unico obiettivo: il successo della struttura in base allo slogan ‘Chiedi ai tuoi clienti di essere parte della soluzione e smetti di vederli come parte del problema’.