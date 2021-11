Appello unitario per il prolungamento della cassa integrazione

13:34

Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il rifinanziamento dell’integrazione salariale con causale Covid-19 per consentire la graduale ripresa dell’attività e dell’occupazione nel settore turismo. Hanno pertanto redatto un documento congiunto, si legge su Hotelmag, in cui esprimono anche la propria preoccupazione per l’andamento dell’economia turistica in generale e per la ripresa del settore ricettivo.

“Alla luce delle difficili prospettive legate all’evoluzione del quadro di restrizioni connesso all’emergenza epidemiologica – si legge nel documento – le parti hanno concordato sulla necessità di richiedere, a Governo e Parlamento, una proroga delle integrazioni salariali con causale Covid-19 sino al manifestarsi concreti e duraturi segnali di ripresa economico-occupazionale nel settore turistico-ricettivo e, in ogni caso, sino al mese di aprile 2022, nell’attuale quadro di tutele”.