Branded residences, cresce il successo degli appartamenti con i servizi degli hotel a 5 stelle

16:42

Si chiamano branded residences e rappresentano l’ultima frontiera del settore immobiliare. Si tratta di residenze di lusso, molto richieste da chi vuole avere un proprio appartamento in diverse città per sentirsi ‘a casa’, ma senza rinunciare ai servizi, alle comodità e alla sicurezza di un hotel a cinque stelle.

Pubblicità

E di conseguenza, come segnalato dal Sole 24Ore, si rivolgono a un brand di hotel che offra garanzie sulla qualità dei servizi e sul lusso degli interni. Nomi come Ritz-Carlton, Four Seasons, St Regis, Mandarin Oriental e Six Senses hanno scoperto il valore di questa nicchia e stanno cercando di soddisfare la domanda in costante aumento.



Secondo l’ultimo rapporto di Savills il numero di branded residences raddoppierà quasi nei prossimi cinque anni, arrivando a comprendere 900 progetti entro il 2026. Il settore è già cresciuto del 230% negli ultimi dieci anni e conta 133 brand, 580 progetti e 100mila unità immobiliari.



“Il 2021 ha visto la continua espansione del settore delle branded residences a livello globale, passando da una crescita del 170% al 230% – ha detto al Sole 24Ore Riyan Itani, responsabile della global residential development consultancy di Savills –. Le società alberghiere esistenti stanno sviluppando nuovi concetti residenziali con il loro marchio e potenziando le loro squadre, ma al tempo stesso c'è un numero senza precedenti di marchi nuovi che stanno emergendo e vogliono entrare su questo mercato”.



Le tre destinazioni più richieste per le branded residences sono Dubai, Miami e New York, che secondo Savills resteranno sul podio grazie al numero di progetti approvati o in via di costruzione. La crescita più vertiginosa, del 250%, avverrà però a São Paulo in Brasile. Londra è al sesto posto a livello mondiale ed è anche l’unica città europea nella classifica delle top 20 globali che comprende Mumbai e Manila, Boston e Bangkok, Mosca e Istanbul.



I designer dei nuovi progetti devono guardare al futuro e immaginare quali servizi saranno richiesti. Allo stato attuale wellness e salute sono in primo piano, oltre a spazi esterni e alla possibilità di lavorare da casa. Le branded residences offrono vantaggi a entrambe le parti. I residenti possono accedere a tutti i servizi degli alberghi, dalla pulizia delle stanze alla cena in camera, dalla sauna o massaggio a richiesta alla consegna dei biglietti per il concerto o l’opera, ma in un contesto di casa, in un appartamento dove possono scegliere i mobili, i quadri da appendere e dove possono lasciare le loro cose quando ripartono. Per il settore alberghiero, che sta ancora soffrendo le conseguenze della pandemia, le branded residences offrono una sicurezza finanziaria grazie alle vendite e al reddito stabile e certo delle spese di gestione.