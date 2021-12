Blu Hotels spalanca le porte all’inverno, il calendario delle riaperture

09:19

Blu Hotels scommette sulla stagione invernale aprendo tutte le sue strutture montane. I primi ad accogliere gli ospiti saranno, sabato 4 dicembre, il Linta Hotel Wellness & Spa di Asiago, il Blu Hotel Natura & Spa a Folgaria, a pochi passi dal centro di Folgaria e vicino alle piste da sci e agli impianti di risalita e, per la prima stagione firmata Blu Hotels, l’Hotel Rezia di Bormio, struttura storica dell’ospitalità valtellinese, uno dei più apprezzati hotel dell’arco alpino.

“Abbiamo hotel in alcune delle più note località sciistiche del nostro Paese - commenta Manuela Miraudo, events & communication manager del gruppo - e siamo costantemente impegnati a garantire ai nostri ospiti soggiorni all’insegna del comfort, dell’alta qualità e della sicurezza. Consapevoli di dover ancora fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia, siamo comunque pronti ad aprire le porte dei nostri hotel di montagna”.



Le altre date

Sono fissate per il 18 dicembre le riaperture di altri due hotel, il Golf Hotel di Folgaria, direttamente sulle piste da sci, e il Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. Il calendario si completerà giovedì 23 dicembre con il Grand Hotel Misurina, sulle rive del lago omonimo, lo Sporthotel Kurzras di Maso Corto, in Val Senales, che si affianca nell’offerta al Blu Hotel Senales: Zirm-Cristal, aperto già da alcune settimane e, infine, il Grand Hotel del Parco a Pescasseroli, nel Parco Nazionale d’Abruzzo.



I ristoranti interni agli hotel e i centri benessere saranno tutti in funzione, nel rispetto delle direttive nazionali stabilite in tema di contrasto alla pandemia.