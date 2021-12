Hilton: debutto romano per il brand Tapestry Collection

15:55

Aprirà a inizio 2022 nel cuore di Roma il primo Tapestry Collection by Hilton. La struttura che segnerà il debutto del brand nel nostro Paese è il Cosmopolita Rome, per il quale Hilton ha firmato un accordo di franchising con G&W Invest Srl. “Nei prossimi anni - ha annunciato Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa di Hilton - apriremo otto nuovi hotel in Italia, espandendo in modo significativo la nostra presenza in città e località chiave. L'Italia, come molti dei suoi vicini europei, ha un gran numero di hotel indipendenti che beneficerebbero della visibilità dei 118 milioni di membri Hilton Honors, e di conseguenza stiamo vedendo un crescente interesse per i marchi Hilton Collection”.

Ristrutturazione globale

Una volta completata la ristrutturazione il Cosmopolita Rome avrà 76 camere, un rooftop panoramico con vista sulla città, una palestra appena rinnovata e uno spazio per piccole riunioni di lavoro.



"Cosmopolita Rome - ha aggiunto Walter Pecoraro, proprietario e ceo di G&W Invest Srl - sarà il nostro secondo hotel in partnership con Hilton e il primo a Roma. Siamo nel settore dell’hospitality da oltre un secolo e da 25 anni siamo i proprietari e i gestori della struttura, che è in una posizione perfetta per il primo hotel Tapestry Collection by Hilton a Roma”.



Il primo Tapestry Collection europeo ha aperto quest'anno in Spagna e altri quattro verranno presto inaugurati in Francia, Regno Unito e Portogallo.