De Medici, Rocco Forte: “Ora l’Italia percepita come Paese a rischio”

Il pericolo è che "le ultime decisioni del Governo possano essere interpretate come un warning, che si traducano nella notizia che l'Italia torna a essere un Paese a rischio". Antonello de Medici, da pochi giorni director of operations di Rocco Forte Hotels, è preoccupato dagli effetti della nuova stretta ai viaggi sulla propensione degli stranieri a scegliere la Penisola.

"Se continuiamo a cambiare la strategia in corsa - sostiene de Medici in un'intervista a Repubblica - dall'estero potrebbero pensare che non stiamo dicendo tutta la verità. Il 6 dicembre è entrato in vigore il Green Pass per gli alberghi, una settimana dopo si richiede il tampone. In molti si chiederanno che cos'altro ci inventeremo la prossima settimana".



Per il manager è vero che l'Italia non è l'unico Paese ad aver irrigidito le regole d'ingresso, ma "così si dà l'impressione che siamo tutti nella stessa situazione, e invece - aggiunge - non è così". A.D.A.