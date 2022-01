Nobu Hospitality approda in Grecia con un boutique hotel a Santorini

21:00

Nobu Hospitality - brand di lusso fondato da Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper - continua il suo piano di espansione e aprirà in primavera la sua prima struttura in Grecia, a Santorini, e nello specifico a Imerovigli, pittoresco villaggio sito sulla costa nord-orientale dell'isola.

Il Nobu Hotel and Restaurant Santorini sarà dotato di un esclusivo ristorante targato Nobu, una lussuosa spa, un centro fitness, una piscina a sfioro su due livelli e cinque esclusive ville con vista panoramica sulla Caldera e sul Mar Egeo. "Non vediamo l'ora di invitare la gente del posto nonché i viaggiatori internazionali a sperimentare lo stile di vita Nobu in questa destinazione speciale", ha dichiarato a Travel + Leisure Trevor Horwell, amministratore delegato di Nobu Hospitality. L. F.