10:20

“Una misura indispensabile per consentire alle imprese di conservare posti di lavoro e non disperdere know-how aziendale”. Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, definisce con queste parole la proroga della cassa integrazione Covid, che dovrebbe trovare riscontro nel Consiglio dei Ministri di oggi.

Una misura che Colaiacovo appoggia e approva dal momento che, a causa del diffondersi della variante Omicron, “anche i timidi miglioramenti registrati a settembre ed ottobre si sono fermati - spiega - e le prossime settimane saranno ancora fortemente condizionate dal quadro epidemiologico e delle misure adottate per contenere i contagi”.



Il Green pass unico

La presidente guarda con favore anche alla possibilità di prevedere un unico modello di Green pass europeo per consentire ai viaggiatori internazionali di arrivare in sicurezza nel nostro Paese e all’Italia di accoglierli senza rischi. “Una soluzione questa utile – sostiene Colaiacovo - per l’immediato pensando al turismo montano, ma che può anche risollevare la situazione drammatica delle città d’arte che da sempre sono la prima destinazione del mercato internazionale, dove sui 220 milioni di presenze di turisti internazionali nel 2019 mancano all’appello 200 milioni”.