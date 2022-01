Hyatt: doppia apertura a Londra nel 2022

09:27

Continua la crescita del marchio Hyatt nel Regno Unito a seguito dell'accordo di gestione stipulato con Stratford City Hotels Limited. Nel secondo trimestre del 2022 aprirà nella capitale britannica, dopo un'accurata ristrutturazione, due strutture all'interno del Westfield Stratford City, a pochi passi dalla stazione di Stratford e dal Queen Elizabeth Park.

L'Hyatt Regency London Stratford, oltre a 225 stanze finemente arredate e dotate di ogni comfort, vanterà uno spazio per riunioni, un ristorante, un fitness centre, un bar e una terrazza all'aperto mentre l'Hyatt House London Stratford, ideale per lunghi soggiorni, accoglierà gli ospiti in moderne suite e monolocali con cucine attrezzate e spazi di lavoro flessibili offrendo una vasta gamma di servizi. L. F.