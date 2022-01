Baglioni Hotels, Polito: “Da primavera soffierà un vento nuovo”

di Stefania Galvan

10:42

Gestire con oculatezza le risorse finanziarie senza però limitare eccessivamente le azioni di comunicazione, in modo da farsi trovare pronti al momento della ripresa. È questa la tattica di Baglioni Hotels & Resort così come la sintetizza il ceo Guido Polito (nella foto), che vede il 2022 appena iniziato diviso in due parti. “Sarà un altro anno complesso - spiega -, con un primo trimestre molto difficile e una forte ripresa, soprattutto per i resort, a partire da aprile”.

Dalla primavera, dunque, il vento cambierà e, precisa Polito, occorre farsi trovare preparati “portando avanti le attività sui mercati esteri con la promozione soprattutto della new entry: il Baglioni Masseria Muzza, la cui apertura è prevista per fine maggio”. Situata a pochi minuti da Otranto, la struttura è all’interno di un edificio del XVII secolo e, nelle intenzioni del gruppo, vuole rappresentare il connubio tra la semplicità dell’antica tradizione salentina e l’eccellenza dell’ospitalità di lusso italiana firmata Baglioni. Le camere e le suite sono in calce bianca e pietra a vista e sono caratterizzate da un’architettura lineare e arredi eleganti in classico stile pugliese.



Tra i servizi due ristoranti, un Spa dotata di zona umida con piscina coperta, una sala fitness e un grande parco privato dove poter praticare yoga, jogging e trekking, ma anche mountain bike ed equitazione.



Una new entry importante, ma che di certo non sarà l’ultima per il gruppo: “Vorremmo continuare il percorso di crescita che abbiamo ormai iniziato da anni – spiega Polito – e che ha reso Baglioni Hotels un brand italiano di lusso riconosciuto a livello mondiale. Un obiettivo da raggiungere con la gestione di altri resort in Italia e alcuni city hotel in destinazioni estere”.



Intanto, però, il gruppo si concentra sulla novità pugliese: “Cosa mi aspetto dal 2022? Un lancio di successo per il nostro nuovo progetto Baglioni Masseria Muzza - conclude Polito -, che possa replicare quanto di buono abbiamo fatto nel 2021 con l’apertura del Baglioni Resort Sardinia”.