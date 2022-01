Four Seasons, continua l'espansione con nuove proprietà in Nord America

11:37

Four Seasons ha ambiziosi progetti in corso per il 2022. Come riportato da Travel Weekly, c'è in previsione l’apertura di quattro nuove proprietà in Nord America, inserendosi in località meno note - Fort Lauderdale, Nashville, Minneapolis e Tamarindo, in Messico - per il suo nuovo round di espansione. Queste aperture proseguono la strategia 2021 di Four Seasons, che ha aperto proprietà a Napa Valley, in California, New Orleans e Taormina.

Il global business development and portfolio management president Bart Carnahan ha dichiarato: "La nostra attività sul turismo residenziale è un pilastro fondamentale nei piani di crescita, con una pipeline quinquennale del valore di 7 miliardi di dollari quanto a vendite lorde, con in cantiere più di 30 progetti in tutto il mondo".

I progetti includeranno Dubai, il Nord America presso il lago di Austin e Marrakech.

Le proprietà di nuova realizzazione si uniranno agli hotel a Fort Lauderdale, Minneapolis, Nashville, Mumbai, Cartagena e in Belize.



Four Seasons sta investendo anche in digitalizzazione per fornire un servizio di lusso personalizzato. La società ottimizzerà la sua piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti e introdurrà anche nuove app e funzionalità di chat.