Puglia, partiti i lavori per lo spazioporto di Grottaglie

13:27

Hanno preso il via i lavori per rendere operativo il ‘Criptaliae Spaceport’, lo spazioporto che avrà base a Grottaglie, in Puglia, progettato come polo di eccellenza per i voli suborbitali, per la Advanced Air Mobility e per le principali attività previste dal Piano strategico nazionale sulla nuova mobilità aerea. È quanto scaturito a seguito del tavolo istituzionale Enac con la partecipazione dei vertici di Regione Puglia, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Agenzia Spaziale Italiana, Enav, Cnr, Enea, Marina Militare e Società Aeroporti di Puglia.

Pubblicità

“Il Grottaglie Spaceport – ha affermato Pierluigi Di Palma, presidente Enac -rappresenta la punta di un iceberg di un polo tecnologico integrato. L’obiettivo è garantire al nostro Paese un ruolo... (continua su HotelMag)