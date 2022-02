Amedia Hotel debutta in Italia: primo albergo a Milano

17:29

Sceglie Milano Amedia Hotel per il debutto in Italia. Il marchio di AHC International Consulting AG, società per azioni austriaca fondata da Udo M. Chistee nel 1983, approda nella Penisola con il nuovo Amedia Hotel Milano.

La struttura, a vocazione business, dispone di 148 camere luminose e insonorizzate di categoria Classic e Superior. Ogni stanza è arredata con un’opera fotografica firmata dall’artista berlinese Gutsche Sikora, che richiama la città di Milano o il mondo degli animali.



“Sono molto soddisfatto di aver investito a Milano, in quanto – spiega in una nota il ceo Udo M. Chistee - credo fermamente in questa città, nel suo continuo sviluppo; non ho mai avuto dubbi sulla scelta, anche durante il difficile periodo che abbiamo attraversato a livello mondiale”.



L’albergo è ‘pet friendly’ e tra gli altri servizi offre una sala meeting per riunioni fino a 70 persone. Attenta alla sostenibilità, la struttura dispone di un parcheggio privato e garage unitamente a colonnine di ricarica per auto elettriche.