Il Gruppo Una promuove la cucina del riuso

12:35

Gruppo Una promuove la sostenibilità alimentare e partecipa a “Tempi di Recupero Week 2022”, la settimana internazionale che promuove una visione sostenibile del mondo a partire dall’enogastronomia​.

Pubblicità

Per l’occasione, racconta Hotelmag, i ristoranti degli Unahotels Expo Fiera Milano e Napoli propongono uno speciale menu del recupero, unendosi al gesto di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare promosso in contemporanea in tutto il mondo.



Il primo ristorante a cimentarsi con la cucina del recupero, interpretando in maniera creativa i tre temi fondanti del riuso (gli avanzi del giorno precedente, il quinto quarto animale e vegetale, i piatti della tradizione e della memoria) è il Magellano Bar & Restaurant by Una cucina, dove lo chef Davide Romanelli crea una serie di piatti del recupero, tra cui gli ospiti possono scegliere...(continua a leggere su Hotelmag)