Credito d’imposta e fondo perduto per hotel, aperta oggi la piattaforma di Invitalia

14:43

Oggi alle 12 il Ministero del Turismo e Invitalia hanno aperto la piattaforma per la presentazione delle richieste di credito d'imposta e contributo a fondo perduto per la riqualificazione degli alberghi e degli stabilimenti termali.

Nella prima ora di apertura della piattaforma, raggiungibile da questo link, sono state presentate 1.901 domande mentre altre 1.893 risultavano essere in fase di compilazione. I numeri sono destinati a crescere nelle prossime ore, con una grande attenzione delle imprese per questa misura, ma per ora sembra si sia evitato l’intasamento classico dei click day, che in altre occasioni avevano visto le risorse disponibili evaporare nel giro di pochi secondi.



Gli accordi con Bruxelles prevedono che vengano finanziati almeno 3.500 progetti; le risorse messe a bando ammontano a 600 milioni di euro e potranno essere ulteriormente incrementate attingendo a risorse dello Stato, delle Regioni e dell'Unione Europea.



Al momento non è possibile sapere se c’è ancora spazio per richiedere finanziamenti, perché non si sa quante risorse sono state richieste nelle domande finora presentate. C’è comunque tempo per presentare le domande fino alle 17 del 30 marzo prossimo.