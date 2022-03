Sandals Resorts: alle Bahamas e a Curaçao le ultime due novità

08:00

Sandals Resorts International fa rotta sul mercato italiano.

Dopo due anni molto impegnativi, la catena alberghiera presenta due importanti novità: il restyling completo del Sandals Royal Bahamian, che ha riaperto ai propri ospiti lo scorso 27 gennaio e l’apertura del sedicesimo resort del brand ai Caraibi, primo sull’isola di Curaçao – il Sandals Royal Curaçao – prevista per il prossimo 1 giugno 2022.

Per presentare le new entry e incontrare il mercato italiano, il Gruppo parteciperà a Bmt. “Ci fa piacere rinnovare la nostra presenza alla Bmt - spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sri -. Ci sono buoni segnali di ripresa dal mercato anche grazie alla rimozione delle restrizioni ai viaggi per gli italiani dal 1 marzo. Atto che permetterà, finalmente, dopo tanta attesa, di tornare a spostarsi liberamente e magari decidere di dedicarsi una vacanza Luxury included in uno dei nostri 16 resort ai Caraibi, dove siamo presenti ormai da oltre 40 anni. Intendo anche sottolineare che le isole caraibiche in cui sono presenti le proprietà di Sandals Resorts sono tutte sicure e pienamente operative da tempo con altri mercati”.

Sandals Resorts sarà a Napoli esponendo insieme al Ministero del Turismo delle Bahamas.



Per il 2022, Sandals Resorts ha in programma numerose attività di marketing e partnership con tour operator italiani e altri protagonisti del settore per la promozione del proprio prodotto: “Ci auguriamo che, con la ripresa del turismo a livello internazionale, si possa presto tornare ad ospitare clienti italiani nei nostri resort, punto di riferimento di eccellenza ai Caraibi in particolare per le vacanze di coppia, in grado di offrire un’esperienza Luxury Included ineguagliabile” conclude Christian Casagrande.