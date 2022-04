Accor, nuovo hotel ibis Styles a Roma nel segno di Le Corbusier e Jean Nouvel

13:23

ibis Styles punta un’altra bandierina sulla Capitale. A due passi dalla Via Aurelia, il brand del gruppo Accor apre l’ibis Styles Roma Aurelia, hotel dal design innovativo e che si ispira alle opere architettoniche di Le Corbusier e Jean Nouvel.

Pubblicità

L’edificio ricalca l’Unité d'Habitation de Marseille e l'Hotel Puerta América. Progettato come un grande prisma bianco, infatti, è capace di riflettere tutti i colori della luce solare, dall’alba al tramonto. Lo spettro di colori raggiunge anche le aree più buie ed è riprodotto sui tappeti dei corridoi che separano le camere, sulle pareti che fanno da sfondo alla lobby, nelle aree ristoro e presso la reception.



Ben collegata alle aree di maggior interesse turistico della Città Eterna, la struttura dispone di circa 229 camere distribuite su 5 piani. Tra queste 30 suite con cabina armadio e family room, tutte dotate di Tv, frigobar, aria condizionata, WiFi illimitato e gratuito e doccia walk-in.



La hall è ideata come un grande spazio informale, dinamico e luminoso, dotato di tavoli per il co-working, aree relax con grandi divani e esclusive sedute sospese, un tavolo da ping pong per sfide tra amici e, nelle stagioni più calde, anche una piscina scoperta.



Un tappeto colorato guida i movimenti attraverso lo spazio urbano aperto e fluido che unisce l’ambiente della lobby, della reception, del bar e del ristorante. ibis Style Roma Aurelia ha inoltre studiato per i suoi ospiti una proposta food & beverage per ogni palato.