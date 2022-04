Milano, primo Recruiting Day all'Armani Hotel: ecco le figure richieste

15:06

Si terrà mercoledì 27 e giovedì 28 aprile all’Armani Hotel Milano il primo Recruiting Day del 5 stelle lusso, che cerca nuove figure professionali per i reparti food & beverage, cucina, front office, Spa e uffici.

Per partecipare all’evento è necessario aver maturato esperienza in posizioni analoghe nel settore dell’albergatoria di lusso e avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di un’altra lingua straniera. Saranno presi in considerazione solo i curricula dei candidati provenienti da stati dell’Unione europea o con un regolare permesso di lavoro.



È possibile inviare la propria candidatura via email specificando nell’oggetto la posizione di interesse a hrmilano@armanihotels.com.



Le posizioni aperte

Tra le posizioni aperte quelle per assistant bar manager, bar tender, chef de rang e commis de rang e, per la cucina, quella di commis de partie. Al front office si cercano guest service supervisor e guest service agent, ma tra i ruoli per cui candidarsi c’è anche quello di beauty therapist alla Spa e negli uffici, quelli di Hr generalist e income auditor. Potranno partecipare all’evento solamente i candidati ritenuti in linea con i profili ricercati, che a seguito dell’invio del proprio curriculum riceveranno via mail un invito di partecipazione direttamente dall’Ufficio Hr.