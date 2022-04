SALT of Palmar, al via le iniziative per presentare la struttura di Mauritius

15:55

A Mauritius, il boutique hotel adults-only SALT of Palmar conta sole 59 camere e si indirizza agli amanti del design, della gastronomia, dei viaggi e di tutto quello che è locale, bio e sostenibile.

SALT of Palmar, primo hotel della collezione SALT creata da THE LUX Collective, verrà fatto conoscere al mercato italiano grazie a una serie di iniziative, fra le quali una scontistica speciale prenotabile fino a fine maggio con i principali tour operator partner come Glamour, Il Diamante, I Grandi Viaggi, Viaggi dell’Elefante e International Travel.



Inoltre, al via la tariffa agenti disegnata proprio per far vivere l’esperienza differente che SALT of Palmar promette e regala: 100 euro per camera doppia per soggiorni dal 21 maggio al 30 settembre. Gattinoni inoltre, per tutte le agenzie del network, ha anche messo in campo un ulteriore aiuto per far conoscere la struttura: una campagna volta a premiare le vendite che, ogni 6 notti prenotate, regala una notte all’agente per le sue vacanze.