Fabilia Group apre il primo family hotel termale a Montegrotto

Montegrotto Terme ha il primo family hotel termale d’Italia. Ha infatti debuttato il Fabilia Family Hotel Wellness & Spa Augustus, nato dalla ristrutturazione dell’Hotel Terme Augustus, acquisito a gennaio scorso dalla catena di family hotels Fabilia Group.

“Siamo entusiasti di associare il marchio Fabilia ad un’offerta così innovativa nell’ambito delle vacanze per famiglie, con un hotel in grado di soddisfare la voglia di relax e divertimento delle famiglie in vacanza in una località dalla rinomata tradizione termale – dice Mattia Bastoni, presidente e ceo di Fabilia Group -. Con il Fabilia Augustus puntiamo ad offrire una struttura unica nel suo genere nella quale trovare occasioni sia di svago sia di cura e benessere per tutta la famiglia”.



Il nuovo hotel rappresenta un progetto ambizioso. Fabilia è infatti la prima catena di family hotel ad offrire una proposta termale pensata esclusivamente per le famiglie in vacanza, con servizi strutturati sulle esigenze di genitori e figli.



Il Fabilia Augustus sorge nel bacino termale delle terme euganee che consente di avere acque termali, naturalmente riscaldate, direttamente nelle sue tre piscine panoramiche. La struttura, circondata dal verde di un parco secolare, è collocata sulla sommità di una collina che sovrasta l’area circostante.