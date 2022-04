Leonardo Hotels lancia la sfida in Europa: un fondo da 315 milioni per l’espansione

12:55

Un fondo da 315 milioni di euro per espandere il portfolio di Leonardo Hotels in Europa. È la mossa di Fattal Hotel Group, la società a cui fa capo il gruppo Leonardo con i quattro brand Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels e NYX Hotels by Leonardo Hotels. Gli investitori del fondo sono Menora Mivtachim, Harel Insurance e Leumi Partners insieme a Fattal Properties (Europe) Ltd.

Si tratta della somma iniziale su un capitale di investimento totale di 1 miliardo di per l'acquisto di diversi hotel in vari mercati e località in tutta Europa.



"Il settore alberghiero sia europeo che globale sta affrontando enormi cambiamenti e processi di trasformazione – dice Yoram Biton, managing director Leonardo Hotels Central Europe -. Continuiamo a guardare al futuro con grande fiducia e stiamo rafforzando la nostra posizione nei segmenti business e meeting, oltre ad aumentare i nostri servizi per il segmento dei viaggiatori leisure e FIT”.



Il gruppo ha appena acquisito per 40 milioni di euro due hotel a Malaga e Maiorca per un totale di 260 camere. Nel luglio 2022, Leonardo Hamburg Altona aprirà in una location tra la sala concerti Elbphilharmonie e il Volkspark, mentre nel 2023 debutterà Leonardo Royal Cologne Airport. Il portfolio di Fattal Hotel Group comprende attualmente più di 220 hotel con oltre 100 destinazioni in 15 paesi europei e in Israele.



Accanto all'espansione, le divisioni europee di Fattal Hotel Group stanno attuando un rebranding completo. Nel marzo 2022, gli ex Apollo Hotels in Olanda e in Belgio hanno iniziato a operare sotto il brand Leonardo. A settembre 2022, inizierà il rebranding dei Jurys Inn Hotels: da Dublino a Belfast e da Glasgow a Londra, i viaggiatori potranno sperimentare la qualità negli hotel firmati Leonardo. Nel Regno Unito, l'azienda ha fatto il suo ingresso in nuove destinazioni strategiche con varie aperture tra cui Leonardo Hotels Bristol & Chester e Leonardo Hotel Manchester Piccadilly.



"L'Europa è un’area interessante per noi, poiché è un mercato in crescita dove possiamo investire in singoli hotel e in gruppi alberghieri – spiega Shahar Aha, cfo di Fattal Hotel Group -. Questo ci ha motivato a lanciare un fondo di investimento con partner leader del settore finanziario in Israele".