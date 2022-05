Roma, negli hotel Federalberghi i biglietti per le partite dei giallorossi

19:26

Negli hotel della Capitale i biglietti per le partite della Roma. La società calcistica ha siglato infatti una partnership con Federalberghi Roma, che consentirà ai turisti e ai tifosi - in particolare quelli che non risiedono nella Città Eterna - di acquistare direttamente nelle strutture alberghiere associate i ticket per assistere ai match che si svolgeranno allo Stadio Olimpico nella stagione 2022-2023.

“Siamo lieti della nascita di questa collaborazione con la Roma, una squadra iconica con tifosi in tutto il mondo le cui gare interne rappresentano da sempre uno spettacolo nello spettacolo – ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, a roma.corriere.it -. L’impatto degli eventi sportivi sul turismo e l’indotto cittadino ha una rilevanza che il nostro settore non può trascurare”.