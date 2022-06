di Stefania Galvan

08:08

Nuovi alberghi, investimenti imponenti in ristrutturazioni, forti campagne di marketing: l’Italia continua a essere al centro dei pensieri di Falkensteiner Hotels & Residences, che crede a tal punto nelle potenzialità del nostro Paese da stanziare qualcosa come 150 milioni di euro per interventi e aperture nei prossimi anni.

A dimostrazione del forte legame con l’Italia il percorso di investimenti del gruppo ha avuto una tappa significativa nella ristrutturazione del Falkensteiner Resort Lido a Casteldarne, in provincia di Bolzano,, il luogo dove gli imprenditori Erich e Andreas Falkensteiner sono nati, in quella che è stata la prima struttura gestita dalla famiglia.



“La nostra ‘Prima Casa’ - racconta Otmar Michaeler, co owner & ceo FMTG Falkensteiner Micheler Tourism Group (nella foto) - ha riaperto i battenti lo scorso anno a novembre, mostrando i frutti di un nuova e importante ristrutturazione che l’ha resa uno dei più moderni family hotel in Europa, grazie alla sua pista da sci sul tetto e al Valo Jum, alternativa sala di giochi interattivi con tappeti elastici. Ci aspettiamo un’estate scoppiettante”.



Gli interventi nella struttura di Jesolo

Così come ottime sono le previsioni per il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, cinque stelle Premium Collection che è tornato operativo con numerose novità riguardanti i servizi: “La Spa è stata ampliata, mettendo a disposizione degli ospiti una sauna panoramica vista mare e due piscine sterne riscaldate, un hammam e molte sale relax - spiega Michaeler -. A questo si aggiungono le novità dello scorso anno, come i due ristoranti: Artigiani Market e HOKU Restaurant e Lounge Bar”.



Altro aspetto importante riguarda poi l’ampliamento del concetto di ospitalità del resort: all’edificio principale è stata infatti annessa una nuova ala che dispone non solo di suite, ma anche di appartamenti di diverse tipologie venduti in formula real estate. “Gli ospiti che decidano di acquistarli - precisa Michaeler - godono di tutti i servizi messi a disposizione dei clienti dell’albergo, come la Spa, la spiaggia e i ristoranti”.



Ottime prospettive per l'alto di gamma

Il quadro della stagione, dunque, incomincia a delinearsi con toni brillanti soprattutto per le strutture up level: “Gli hotel appartenenti alla Premium Collection - spiega il nostro interlocutore -, parliamo quindi di 4 e 5 stelle prevalentemente con un premium price, stanno performando molto bene, segno che questo tipo di segmento non ha subito grossi colpi”.



Diversa, invece, la situazione della fascia midscale, decisamente più attenta al prezzo “soprattutto se si tratta delle famiglie. Su alcune destinazioni come la Calabria, ad esempio, questo è un dettaglio che non possiamo trascurare. Siamo però fiduciosi che le prossime settimane vedranno un pick up importante; al momento, infatti, i mesi di luglio e agosto stanno andando meglio del 2019 pre-Covid”.



I nuovi mercati

Tra i segnali più incoraggianti la ripresa della componente internazionale di clientela: “Il mercato tedesco ed austriaco rimangono fondamentali per noi - sostiene Michaeler -, ma stiamo lavorando bene anche su nuovi bacini come Svizzera, Croazia e Repubblica Ceca e già ne vediamo i risultati. Per le strutture italiane, poi, notiamo anche il ritorno del mercato inglese, bloccato negli ultimi due anni a causa delle restrizioni di viaggio anti-Covid”.



Lo sbarco in Sicilia

Tornando al piano di sviluppo italiano, i prossimi anni si preannunciano ricchi di new entry. Nella pipeline c’è, per il 2024, l’apertura del Falkensteiner Hotel Licata, che porterà il brand per la prima volta in Sicilia: un cinque stelle Premium Collection i cui interni porteranno la firma di Vudafieri Saverino Partners.



Anche Bolzano vedrà nello stesso anno l’apertura di una nuova struttura, il Falkensteiner Hotel Bozen, un 4 stelle superior di 113 camere. Infine in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina aprirà nel 2025 il nuovo Falkensteiner Family Hotel Cortina D’Ampezzo, un altro Premium Collection con 110 camere e accesso diretto agli impianti.



Ma le novità non mancano anche al di fuori del territorio nazionale: “A dicembre - anticipa il nostro interlocutore - inaugureremo in Austria il Falkensteiner Hotel Montafon, l’avamposto di una strategia innovativa che vede la sostenibilità al centro”. Un resort dall’anima green, che includerà progetti di edutainment legati all’energia, alla natura e alla tecnologia.