citizenM cresce in Gran Bretagna con il London Victoria

Cresce il portfolio di citizenM che aprirà a luglio, in Vauxhall Bridge Road 292, la quarta struttura londinese. citizenM London Victoria, questo il nome della nuova proprietà, sorgerà nel cuore della città, in una posizione tattica in prossimità delle principali attrazioni turistiche.

Sviluppato su 10 piani l’hotel, oltre a vantare 226 camere, dispone di spazi comuni multifunzionali come il Living Room e ancora la canteenM, un punto di ristoro aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il tutto è impreziosito da opere d’arte di giovani artisti locali. “Con tre hotel che già operano con successo in città, questo nuovo indirizzo rappresenta una fantastica aggiunta al nostro portafoglio esistente”, ha dichiarato Klaas van Lookeren Campagne, ceo di citizenM hotels. L. F.