Ehma: Premio alla Carriera a Miconi e Rosati di Ciga

14:06

Due direttori d’albergo che hanno fatto la storia dell’ospitalità italiana. Sono Mario Miconi e Massimo Rosati i due professionisti che hanno ricevuto il Premio alla Carriera da parte della sezione italiana di Ehma, la European Hotel Managers Association.

Pubblicità

A ideare questo riconoscimento il Comitato Rapporti con le Istituzioni di Ehma Italian – Chapter, guidato da Palmiro Noschese, che conferisce il premio al socio ‘Meritorious’ per aver vissuto la sua carriera con un comportamento etico animato da passione e intelligenza, oltre che dall’alta professionalità e dall’impegno nell’attività svolta come direttore generale da non meno di 25 anni, riportando risultati straordinari e diventando un esempio di professionalità per tutta la categoria.



Il premio viene consegnato dal delegato nazionale durante la serata di gala in occasione della riunione primaverile della delegazione italiana.



I premiati

La carriera di Mario Miconi è iniziata nel 1948 e si è conclusa nel 1997, tutta svolta nell’ambito di Ciga – Compagnia Italiana Grandi Alberghi. Una vita dedicata all’ospitalità alberghiera, iniziata come "ragazzo di portineria" all'Excelsior di Roma e terminata in qualità di vicedirettore generale della Ciga.



Nella stessa occasione è stato anche conferito il Premio alla Carriera 2021 - in quanto le restrizioni dovute al Covid 19 ne avevano impedito finora la consegna - a Massimo Rosati, altro grande professionista del settore che vanta anch’egli una lunga e prestigiosa carriera in Ciga conclusasi a Roma nel 1990 alla direzione del Le Grand Hotel.