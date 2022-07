Cicalò, Italian Hospitality Collection: “Prenotazioni oltre i livelli pre-Covid”

09:21

“In base alle attuali richieste possiamo ipotizzare risultati superiori al periodo pre-Covid in termini di presenze sia italiane che straniere dai diversi mercati”.

Guarda con grande ottimismo all’andamento della stagione Marcello Cicalò, Group Director of Operations di Italian Hospitality Collection (nella foto). A incoraggiarlo l’ottimo trend delle prenotazioni per tutte le cinque strutture della collezione, sia per quelle termali – il Grotta Giusti Thermal Spa Resort, il Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat e Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa in Toscana –, sia per il sardo Chia Laguna Resort, ma anche per Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur, in Valle d’Aosta per il quale Cicalò si aspetta un’occupazione in linea con il 2019.



Grandi aspettative per il Chia Laguna

“Il mare - prosegue Cicalò - rimane irrinunciabile sia per i nostri connazionali che per gli stranieri e a Chia Laguna, che quest’anno ha visto l’inaugurazione di Conrad Chia Laguna Sardinia (primo Conrad Hotels & Resorts in Italia) ci aspettiamo risultati importanti per quanto riguarda il turismo leisure”.



Ottime le previsioni anche per il segmento Mice che, spiega Cicalò, “sta tornando ad assestarsi su livelli pre-pandemici, se non addirittura superiori”.



La riscoperta delle terme

Notevole, poi, il risultato che stanno ottenendo le strutture termali: per Bagni di Pisa e Fonteverde, che ha compiuto 20 anni in questi giorni, si prospetta la migliore estate di sempre, mentre Grotta Giusti Thermal Spa Resort Tuscany, entrato in Autograph Collection (Marriott International) ha appena inaugurato la nuova spa e registra già un’occupazione importante, anche grazie alla forte presenza del mercato americano e internazionale.



In generale non si può non notare il ritorno della componente internazionale per tutte le strutture del gruppo, che contribuisce ad allungare la stagionalità delle prenotazioni estendendola anche a settembre: “Oltre alla riconferma dell’inbound - nota Cicalò - arrivano forti segnali di ripresa da parte di Paesi esteri, in particolare Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera e Stati Uniti”.



Le incognite, tuttavia, permangono e per venire incontro alle esigenze della clientela IHC ha adottato una politica all’insegna della massima flessibilità grazie alla tariffa Superflex che, conclude Cicalò, “in tutte le strutture consente di prenotare oggi la vacanza e per 24 mesi cambiare, tutte le volte che si vuole, fino a un giorno prima dell’arrivo, sia la data che l’hotel del soggiorno, scegliendo tra i resort della collezione di alberghi di IHC”.