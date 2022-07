Spencer&Carter vara un’assicurazione progettata per gli alberghi

13:52

Ricerca di mercato prima, prodotto poi. Spencer&Carter, broker assicurativo attivo in Italia dallo scorso gennaio, come riporta Hotelmag, punta gli occhi anche sul settore ricettivo dopo aver avviato proficue collaborazioni con numerosi tour operator.

Pubblicità

“Il primo step – spiega Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale Spencer&Carter – è stato commissionare una ricerca che ci permetterà di conoscere e analizzare nel dettaglio quali siano le reali esigenze del comparto alberghiero. L’obiettivo, sulla base dei dati che otterremmo, è presentare all’inizio del 2023 un prodotto assicurativo specifico che, in linea con il modus operandi di Spencer & Carter, sia tagliato su misura per le reali esigenze degli alberghi: un’attenzione tanto più necessaria oggi, in un momento in cui gli scenari di mercato, le richieste e le necessità degli ospiti, al pari di quelle degli operatori, risultano in costante evoluzione”.



Forte della lunga esperienza maturata all’estero, la compagnia sta preparando il terreno offrendo già alle strutture ricettive un servizio in caso di annullamento della prenotazione: i nuovi partner possono infatti linkare il proprio booking engine alla piattaforma ‘Clikki’ di Spencer&Carter. L’omonima polizza, personalizzabile e ricaricabile in qualsiasi momento in agenzia, può disporre di tutte le garanzie di viaggio racchiuse in un’unica card (base, multirischio, individuali, gruppo).



“I numeri delle polizze di prenotazione sottoscritte sono soddisfacenti – osserva ancora Masaracchia – ed evidenziano come i prodotti ‘Clikki’ siano ben recepiti anche dagli ospiti delle strutture ricettive”.