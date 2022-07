08:07

Juan José Hidalgo (nella foto) continua nel tentativo di vendere gli hotel della catena BeLive. Come riporta Preferente, nonostante alcune voci avessero parlato di uno stop al processo di vendita degli hotel Globalia, nei giorni scorsi sono emersi i nomi di due possibili investitori americani.

Secondo El Economista, si tratta di Cerberus e Tpg, le cui offerte avrebbero potuto attrarre l'imprenditore dopo l'uscita dall'alleanza tra i fondi Stoneweg Hospitality e Bain Capital.

Fino a una decina di giorni fa nessuna offerta aveva soddisfatto le aspettative, considerando che tutte erano al di sotto dei 500 milioni richiesti.



Tuttavia, l’entrata in gara dei due investitori americani avrebbe portato il presidente di Air Europa a prolungare l'iter in attesa di un'offerta "accettabile" per chiudere la vendita entro settembre.

Cerberus Capital è appena entrato nel capitale della catena maiorchina Ferrer Hotels. Tpg aveva mostrato interesse nell’acquisizione di Room Mate.