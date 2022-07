10:56

Il turismo rivede la luce e anche gli alberghi costretti alla chiusura dalle restrizioni anti Covid riaprono i battenti. A Roma, su 200 alberghi inattivi, hanno ripreso l'attività più di 100. Una notizia positiva che fa ben sperare il settore.

La stima, ripresa da corriere.it arriva dalla Federalberghi capitolina.



Difficile però, al momento, capire se le strutture ancora chiuse hanno intenzione o meno di riaprire, nonostante il flusso di turisti italiani e stranieri sia ripreso a pieno ritmo. Anche perché, come precisa il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, è complesso capire se le strutture abbiano ancora i portoni sbarrati per ristrutturazioni o per l'intenzione di vendere.



La ripresa

Comunque, è innegabile che la ripresa sia stata inaspettata, almeno per la portata. Se molti si immaginavano un ritorno del turismo in pochi avrebbero scommesso su un così alto volume dei flussi.



Anche se i problemi non mancano: a mettere in bastoni tra le ruote ci sono le varie cancellazioni dei voli, che intralciano l'arrivo dei turisti, e anche la mancanza di personale.



Comunque questo non rallenta le riaperture: tra i nomi più recenti quelli del Grand Hotel Plaza in via del Corso e l'hotel Bernini in piazza Barberini. Segnali che fanno prevedere un futuro decisamente migliore rispetto ai due anni passati.