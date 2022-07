08:02

Con 18 nuove aperture e 25 hotel entrati nei diversi marchi, prosegue la corsa verso l’espansione di Melià, che ha come obiettivo per la fine del 2022 di aprire 40 nuovi hotel, per oltre 9.000 camere.

La catena alberghiera ha aperto 18 nuovi hotel e ha messo le sue insegne su quindici hotel in Vietnam, dove si è consolidata come seconda catena internazionale nel Paese, tre in Albania, tre in Messico, due in Spagna, uno in Portogallo e uno in Italia, come riporta Hosteltur.



L'azienda ha continuato a incorporare hotel con i suoi marchi Meliá, Gran Meliá, Meliá Collection e Affiliated by Meliá nelle principali destinazioni del Mediterraneo, dei Caraibi, del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Il marchio riconosciuto e le grandi capacità di distribuzione costituiscono un "porto sicuro" per hotel indipendenti e piccole catene senza brand.



Sia la forte spinta della domanda che i punti di forza dell'azienda "ci hanno permesso di aumentare il tasso di espansione nel primo semestre - sottolinea Gabriel Escarrer (nella foto), vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Meliá - e questo ci aiuterà senza dubbio a continuare a crescere e recuperare valore".