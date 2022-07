Pkf Group: JP Hospitality in Italia con il Casa Minelli di Trieste

11:35

JP Hospitality Investors Club - il cui advisor esclusivo è Pkf Hospitality Group - crede nelle potenzialità dell’Italia e ha deciso di investire sulle città d’arte meno note, ma non meno ricche di opportunità per l’incoming d’alta gamma.

Da qui nasce l’idea di acquistare l’apartment hotel Residence del Mare – Casa Minelli, nel centro storico di Trieste. Una città che Daniel Jelitzka, founder di JP Immobilien Group e presidente del comitato esecutivo di JP Hospitality Investors Club, definisce “una destinazione unica, con un carisma speciale e una grande attrattività dovuta alla sua cultura, alla storia e alla gastronomia. Per questo l’abbiamo scelta per presidiare il segmento lifestyle, le cui richieste sono in forte aumento, con il nostro nuovo apartment hotel”.



Quaranta appartamenti up level

Casa Minelli dispone di una superficie totale di 2mila mq con una quarantina di appartamenti, ciascuno con cucina-soggiorno, ideali per soggiorni di breve e lunga durata. Il palazzo storico, edificato nel 1830, è in buone condizioni; di conseguenza, spiega TravelDailyNews, il progetto di ristrutturazione si concentrerà soprattutto sul rinnovamento degli appartamenti per innalzarne la qualità del servizio.



L’apartment hotel è situato in una zona residenziale, a pochi passi dall’area pedonale e dalla spettacolare Piazza Unità d’Italia, ma anche il lungomare e il porto sono raggiungibili a piedi.