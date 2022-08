La cantina subacquea di Emerald Maldives Resort & Spa

di Gaia Guarino

21:00

Emerald Maldives Resort & Spa ha presentato una curiosa iniziativa. Si tratta di Underwater Wine Project, una cantina subacquea tra la barriera corallina dell'Atollo di Raa.

Pensata per risultare pienamente rispettosa dell'ambiente circostante, questa particolare cella sottomarina garantirebbe le migliori condizioni per la produzione del vino Emerald Rosso Riserva 2019, un Sangiovese 100% originario delle colline Toscane. La profondità di 30 metri per almeno sei mesi, l'impatto minimo dei raggi solari, la temperatura costante, il cambio di pressione e il lieve movimento delle correnti oceaniche dovrebbero donare al vino sfumature floreali esaltate, maggiore sensazione di freschezza e delicate note fruttate.