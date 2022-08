Trentino, bando qualità per il ricettivo: via alle domande

13:37

È online la piattaforma per presentare domanda per il Bando Qualità per il settore ricettivo in Trentino.

Il nuovo bando per le imprese turistiche consiste in un contributo a fondo perduto per effettuare investimenti di ammodernamento e riqualificazione delle strutture localizzate sul territorio provinciale, con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi. È rivolto alle piccole e medie imprese: esercizi alberghieri; esercizi extralberghieri gestiti in forma imprenditoriale; case e appartamenti per vacanze dotati di almeno 10 unità abitative; rifugi escursionistici; strutture ricettive all’aperto... (continua a leggere su HotelMag)