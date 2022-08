08:02

Colpo grosso per Four Seasons in Egitto, che annuncia un importante piano di investimenti sul Paese con nuove aperture, residenze private e miglioramenti delle strutture esistenti. Il tutto in collaborazione con Taalat Moustafa Group.

Four Seasons Hotel and Private Residences New Cairo Capital a Madinaty e Four Seasons Hotel Luxor saranno introdotti in Egitto attraverso questa prossima fase di crescita strategica. Inoltre verrà ampliato il Four Seasons Resort and Private Residences Sharm El Sheikh. Il primo sarà dotato di 346 camere e suite, mentre le residenze private saranno composte da 107 ville (da 721 a 1.847 metri quadrati) e 80 residenze di lusso. Il Four Seasons Hotel Luxor comprenderà 200 camere e suite, ognuna con vista sul fiume Nilo. Entrambi verranno inaugurati nel 2025.



L'importanza della meta

"L'Egitto è una destinazione importante nella storia di Four Seasons, in quanto ha segnato l'ingresso del nostro marchio in Medio Oriente 22 anni fa. La nostra continua espansione dimostra il nostro costante impegno per la regione e tutto ciò che ha da offrire ai viaggiatori di lusso e ai proprietari di case", ha spiegato Bart Carnahan, presidente, Global Business Development and Portfolio Management.