All-inclusive di lusso, Hyatt e AMR creano la Inclusive Collection

14:42

Si chiama Inclusive Collection il nuovo portafoglio globale di nove brand lanciato da Hyatt Hotels Corporation per identificare i migliori resort all inclusive dei suoi marchi e di quelli della AMR Collection.

Vi sono entrati a far parte i resort d’alta gamma Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts e Sunscape Resorts & Spas. “L’obiettivo - spiega Amy Weinberg, senior vice president, loyalty, brand marketing and consumer insights di Hyatt - è di venire incontro alle esigenze dei nostri clienti, alla ricerca di più opzioni all-inclusive tra cui poter scegliere. Unendo i portafogli all-inclusive di lusso complementari di Hyatt e AMR Collection abbiamo creato un’unica collezione con più resrt all-inclusive che mai”.



I vantaggi per i clienti fidelizzati

Intanto, come spiega Travelmole, i membri di World of Hyatt possono usufruire dei vantaggi del programma, tra cui l'accumulo e il riscatto di punti in oltre 50 resort Inclusive Collection da visitare in destinazioni come Messico, Costa Rica, Panama e Caraibi. Per quanto riguarda, invece, i resort Inclusive Collection europei la partecipazione al programma World of Hyatt dovrebbe iniziare presto.