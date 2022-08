15:38

Nessuno è al riparo dalla crisi energetica che sta investendo con forza l’Europa. Tanto meno lo sono gli hotel, che, segnala il direttore Remo Vangelista in questa nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, sono in grande sofferenza.



Una sofferenza che sta portando, sono notizie di questi giorni, a vendite anche inaspettate di strutture alberghiere, perché le proprietà non riescono a reggere il peso dei conti.



Un tema preoccupante, che nei prossimi mesi vedrà sicuramente nuovi sviluppi.