Decreto aiuti bis e credito di imposta per i costi energia: i codici tributo

13:24

Il decreto “aiuti bis” ha esteso al terzo trimestre 2022 il credito di imposta a favore delle imprese per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas. Come riporta Hotelmag viene infatti riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica cosiddette “energivore”, ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw.

Pubblicità

In particolare, il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.



Viene riconosciuto anche un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas cosiddette “gasivore”. In particolare, il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.



Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta. La disciplina di riferimento prevede che i crediti di imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.



Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie sono istituiti i codici tributo: “6968” (credito d’imposta a favore delle imprese energivore – terzo trimestre 2022); “6969” (credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale – terzo trimestre 2022); “6970” (credito d’imposta a favore delle imprese non energivore – terzo trimestre 2022); “6971” (credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale – terzo trimestre 2022).