Energia e bollette alle stelle, un problema di tutti

"Se la 'flat tax' temporanea sembra non incontrare il favore degli albergatori, il nodo dei rincari resta. Ma allora come si può intervenire? L'efficientamento energetico è diventato un tema non più rinviabile: "La sostenibilità è irrinunciabile a prescindere dall'exploit delle bollette - osserva Giuseppe Marchese, general manager di Ragosta Hotels - e in questo noi italiani siamo decisamente indietro rispetto, ad esempio, ai Paesi nordici. Da parte nostra abbiamo ideato dei 'percorsi virtuosi' per lo staff e gli ospiti, con consigli su come risparmiare energia". Gli albergatori, dunque, cercano di fare la loro parte, ma allo stesso tempo invocano l'aiuto dello Stato...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)