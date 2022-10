Voco Hotels: il brand di Ihg posizionato al top per i viaggi bleisure

di Alberto Caspani

11:43

Voco Hotels, marchio alberghiero premium di Ihg Hotels&Resort, risulta pienamente in linea con le aspettative riposte nell'ospitalità business post-pandemica.

La conferma viene da uno studio commissionato dalla società a Censuswide e rivolta a un campione di mille partecipanti. "Le nostre due nuove strutture Voco Milano-Fiere e Voco Venice Mestre - spiega Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality (a cui fanno riferimento altri 14 hotel in tutt'Italia) - sono ubicate in due città chiave del mercato business, ma al tempo stesso adatte ad assecondare i desideri del bleisure traveller odierno: l'hotel più ricercato è un luogo aperto al territorio, in grado di conferire qualità al tempo e all'interno del quale il collega ideale è diventato il partner di famiglia".



Il 36,5% degli intervistati ha infatti dichiarato di trasformare l'esperienza lavorativa in un soggiorno di piacere attraverso l'aggiunta di qualche giorno in più sul posto. A un anno esatto dall'apertura, il Voco Hotel Milano-Fiere ha avuto un tasso di occupazione medio fra il 45 e il 60%, con un sorprendente picco del 79% a settembre.