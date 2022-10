Arriva Lhost, la soluzione che trova gli oggetti smarriti in hotel

13:27

Oggetti e bagagli dimenticati sono una consuetudine negli hotel. Il difficile è restituirli all’ospite quando ormai ha fatto il check-out e, soprattutto, se è ripartito per destinazioni lontane. Arriva da Lhost by ParcelValue una soluzione per facilitare sia all’albergo che al cliente l’operazione di restituzione. Una soluzione a costo zero, che evita le problematiche della spedizione dei lost & found.

Pubblicità

Quando il personale della struttura trova un oggetto o un bagaglio dimenticati, viene avviato il procedimento sul sito Lhost, che, a sua volta, invia una mail al cliente dell’hotel segnalando il ritrovamento dell’oggetto e fornendo le istruzioni per scegliere metodo e luogo per ricevere il pacco con quanto aveva dimenticato. Le spese sono a carico del proprietario dell’oggetto in questione, che paga Lhost... (continua a leggere su HotelMag)